Başkan Erdoğan, New York'ta konuştu

Başkan Erdoğan ABD’de önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin hasretini bugün bir kez daha New York’a taşıdık. Bu salonu dolduran tüm kardeşlerimize sevdanız muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bugün bizi kucaklayan ABD İslam Toplumu’na gönülden şükranlarımı sunuyorum.

- Kardeşlerim bizler birbirini Allah için seven burada sırf Allah'ın rızası için toplanan insanlarız.

- Pasaportlarımız ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir.

- Bizler hepimiz ortak bir medeniyeti ortak bir tarihi paylaşıyoruz. Bizim ortak tarihimizde Bağdat var Endülüs var. Bizim ortak tarihimizde tüm insanlığın yolunu ufkunu aydınlatan Biruniler, İbni Sinalar var.

- Kardeşlik hukukumuzu gözettiğimiz sürece aramızdaki şu muhabbeti diri tuttuğumuz sürece emin olun hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir.

- Başkalarının bizim için yazdığı acı reçeteleri takip etmekten kurtulamayız. Biz hakkımızı aramazsak biz onurumuzu savunmazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir.

- Türkiye olarak sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

- 11 Eylül terör saldırılarının ardından sizler oldukça çetin bir sınav verdiniz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşuyor. Canlı izlemek için tıklayın

- Müslümanlar hayat alanlarının daraldığı bu dönemde sivil toplumun ve siyasetin farkına vardılar. Birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine bizzat şahit oldular. Hamdolsun bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi gerek ekonomik hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem bakımından 11 Eylül öncesinden çok daha güçlüdür.

- Bugün tüm dünyada bilhassa batı toplumlarında Müslümanlara karşı önyargılı yaklaşımların zemin kazandığını görüyoruz.

- İslamla, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor.

- Müslümanın müslümana kanı canı malı ırzı haramdır. Böyle olduğu halde bu Müslüman olduklarını söyleyenler bu katliamları nasıl yaptılar,bunların bizim dinimizde yeri var mı? Asla.

- Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları görmüyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor.

- Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimiz Haçlı özlemiyle, Müslüman nefretiyle gözü dönmüş bir cani tarafından şehit edildi.

- Emperyalistlere taşeronluk yapan örgütlerin hayatını kararttığı insanlar bizim kardeşlerimizdir.

- Kimse batılı ülkelerde artan islamofobiye bigane kalamaz, kalmamalıdır.

- Buradan şu gerçeği açık ve net ifade etmek istiyorum: Bizim Müslümanlar olarak başka bir din mensuplarıyla bir arada yaşama problemimiz yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır.

- Bir insana etnik kökeninden, ten renginden dolayı düşmanlık edemeyiz. Irkçılık, ayrımcılık Müslümana yakışmaz.

- Şu anda Keşmir'in acısı bizim acımızdır Arakan'ın acısı bizim acımızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun Suriye'nin acısı bizim acımızdır.

- Bugün Türkiye milli gelire göre dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir.

- Biz Suriyeli mazlumlara sadece kapımızı değil gönlümüzü de açtık.

- Ülkemizdeki sığınmacıların 3.6 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor. Bunlar sadece Müslümanlar değil.

- Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Mısır cumhurbaşkanı Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz.

- Her platformda Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bu meseleye en güçlü şekilde bakıyoruz.