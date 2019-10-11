Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Başkan Erdoğan, İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti.
Recep Tayyip Erdoğan Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı.
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