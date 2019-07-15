Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye Şehit Yakınlar ve Gaziler Yardımlaşma Vakfı kuruluşu tamamlanmıştır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap etti. Erdoğan hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kurulduğunun müjdesini şu sözlerle verdi:
Başkan Erdoğan; "Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki, Bakanlığımız'la birlikte bu iş devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumların mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi, daha derli toplu yürütebileceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.." açıklamasında bulundu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken 15 Temmuz detayı
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye Şehit Yakınlar ve Gaziler Yardımlaşma Vakfı kuruluşu tamamlanmıştır
- 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın adı parkta yaşatılacak
- Bakan Soylu'dan flaş açıklama: 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik
- Güney Afrika Devlet Başkanından Türk heyetine 15 Temmuz'da anlamlı kabul