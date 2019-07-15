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15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:55:58 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:02:42

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye Şehit Yakınlar ve Gaziler Yardımlaşma Vakfı kuruluşu tamamlanmıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap etti. Erdoğan hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kurulduğunun müjdesini şu sözlerle verdi:

Başkan Erdoğan; "Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki, Bakanlığımız'la birlikte bu iş devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumların mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi, daha derli toplu yürütebileceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.." açıklamasında bulundu.

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