Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İşte yeni Şehir Hastaneleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısında" çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sağlık alanında yapılan önemli reformlar üzerine konuşan Erdoğan, 5 yeni Şehir Hastanesi müjdesini verdi. İşte yeni Şehir Hastaneleri...
Sağlık alanında önemli adımlar atıldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık.” dedi.
“DOKTOR SAYIMIZI 161 BİNE YÜKSELTTİK”
Yeni Şehir Hastanesi müjdesini veren Erdoğan, şöyle konuştu: “Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız.”
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Şehir Hastaneleri:
Konya Karatay Şehir Hastanesi
İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi
Tekirdağ Şehir Hastanesi
Kocaeli Şehir Hastanesi
İzmir Şehir Hastanesi
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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