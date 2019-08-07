07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:16:13 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:19:03
Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
(AA)
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