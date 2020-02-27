27 Şubat 2020 Perşembe 16:13:41 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:29:08
Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
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