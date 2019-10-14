14 Ekim 2019 Pazartesi 15:45:30 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:06:13
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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