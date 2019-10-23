23 Ekim 2019 Çarşamba 15:35:53 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:48:50
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı belirtildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak
- Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı
- Tunç Soyer'in inkar ettiği "Kıbrıs" açıklamalarının ses kaydı ortaya çıktı
- TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin haklılığı tescil edilmiş oldu
- Azez'de SMO üssüne saldırı: 4 şehit, 7 yaralı