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08 Kasım 2019 Cuma 18:21:53 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 18:50:01

Başkan Erdoğan,: Onları bombaların altına gönderemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, "Suriyeli kardeşlerimizi kovamayız. Eyvallah diyemeyiz. Onları bombaların altına gönderemeyiz. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Bu kutlu gece boyunca okunan Ayet-i Kelimelerin, kılınan namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum.

- Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor,gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

- Diyanet İşleri'ne bu anlamlı program için şahsım ve milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum.

- Aile müessesesinin çok ciddi tehditler olduğu günümüzde bu temayı seçtikleri için teşekkür ediyorum.

- Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın üzerine karabasan gibi çöktüğü bunalım çağındayız.

- Ordumuza Peygamber ocağı, bu ocakta yetişene mehmetçik deriz, bunun benzeri dünyada yok.

- Arakanlı, Suriyeli mazlumlar bizim kardeşimizdir. 

- Allah bizlere ensar olmayı nasip etti. Bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimize de muhacir olmayı nasip etti. O kardeşlerimize evlerine, topraklarına gideceklerdir. Ama biz kovamayız. Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz.Onları bombaların altına gönderemeyiz. Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez. 

- İnsani değerler hiç olmadığı kadar ciddi saldırı altındadır. 

- Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Mezhepçilik fitnesinin ırk, renk, dil, kabile taassubunun kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz."

- Sözüm ona en demokratik ülkelerde, günümüzün haçlıları olan neonaziler Müslümanlara dünyanı dar ediyorlar. Gün geçmiyor ki ibadethanelerimize yönelik bir saldırı haberi almayalım. Gün geçmiyor ki Peygamber  Efendimiz'e yönelik bir edepsizliğe şahit olmayalım. Umut ışıklarının cılızlaştığı, cehaletin dört bir yanımızı kuşattığı bu günlerde önümüzdeki yol Allah'ın kitabı Kuran'dır.

- Her insan canının ,inancının, neslinin, malının ve haysiyetinin emniyette olduğu bir ortamda yaşamak ister.

- Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı İslam beldelerinden yetimlerin, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş anaların feryatları yükseliyor

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