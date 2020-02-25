Başkan Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün yaptığımız görüşmelerle geleceğe yönelik çok çok önemli adımlar attık. Azerbaycan ile bir çok dayanışmayı yaşadık, yaşıyoruz. Siyasi noktada dayanışma en üst düzeyde devam ediyor. Bakanlarımız bu noktada dayanışmalarını gösterdiler. Bundan dolayı ilgili bakanlarımızı kutluyorum. Bunu daha da ileri götürmenin gayreti içinde olacağız. Biz Azerbaycan'ın başarıları ile iftihar ediyoruz.

Enerji dışı sektörlerin yüzde 3,5 büyümesi ihracatın yüzde 14 artması tesadüf değildir. Azerbaycan'ın yakaladığı bu olumlu ivmeyi sürdüreceğine inanıyorum.

Özellikle Nahçivan-Türkiye arasında demir yolu projesini önemsiyoruz. Nahçivan'da sınıra kadar doğal gaz hattının kurulacak olması da çok önemli. Bakanlarımıza talimatlarımızı verdik, yarından itibaren alt yapı çalışmalarına başlayacaklar. Bir an önce burada doğal gaz akmaya başlayacak.

TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılışını yaptık. Ticaret hacmimiz 2019'da yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı inşallah 15 milyar dolara çıkaracağız.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

Ermenistan'ın asılsız iddialarına karşı Türkiye bizim yanımızda. Türkiye-Azerbaycan iş birliği ebedi bir işbirliğidir. Türkiye ile her konuda görüş birliği içerisindeyiz. Erdoğan sayesinde Türkiye bugün dünya çapında bir güç merkezidir.

Ticaretimizin 15 milyar dolara çıkması hedefine ulaşacağız. Karşılıklı yatırımlarımız ülkelerimizin kardeşliğinin göstergesidir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının geleceğini de bugün konuştuk. Nahçivan'dan Türkiye'ye ihracat artacak.