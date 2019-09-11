11 Eylül 2019 Çarşamba 17:03:07 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:16:11
Başkan Erdoğan, Merkel'le görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
Başkan Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
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