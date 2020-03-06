  • Bist 100
    109601
  • Dolar
    6,1007
  • Euro
    6,8910
  • Altın
    329,1800
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'de Kaşıkçı cinayetini anlatan film Hollywood'ta Suudi korkusuna takıldı ABD'de Kaşıkçı cinayetini anlatan film Hollywood'ta Suudi korkusuna takıldı
Togo'da ilk Kovid-19 vakası Togo'da ilk Kovid-19 vakası
İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye yükseldi İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye yükseldi
Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Göçmenlerin durumu ele alındı Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Göçmenlerin durumu ele alındı
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan tarafından botları patlatılan 97 sığınmacı kurtarıldı Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan tarafından botları patlatılan 97 sığınmacı kurtarıldı
Mutabakat huzur getirdi, M4 sivillerin dönüş yolu oldu Mutabakat huzur getirdi, M4 sivillerin dönüş yolu oldu
Reklam dünyası liderliklerinde yeni atamalar Reklam dünyası liderliklerinde yeni atamalar
İdlib halkından Türkiye'ye teşekkür: Bugün bombardıman yok İdlib halkından Türkiye'ye teşekkür: Bugün bombardıman yok
Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetleri devam ediyor Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetleri devam ediyor
Türkiye İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu Türkiye İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu
İçişleri Bakanlığı: 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi İçişleri Bakanlığı: 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı
NASA astronotları: Uzay istasyonunda yetiştirilen marullar besleyici ve güvenli NASA astronotları: Uzay istasyonunda yetiştirilen marullar besleyici ve güvenli
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor
YÖK üniversitelere koronavirüsten korunma önerilerini içeren yazı gönderdi YÖK üniversitelere koronavirüsten korunma önerilerini içeren yazı gönderdi
Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumlu Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumlu
Fatih Portakal, Moskova'daki mutabakatı manipüle etmek istedi Fatih Portakal, Moskova'daki mutabakatı manipüle etmek istedi
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da anma töreni esnasındaki saldırıyı kınadı Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da anma töreni esnasındaki saldırıyı kınadı
Pehlivanlardan askerlik dilekçesi Pehlivanlardan askerlik dilekçesi
Bakan Koca: Umre dönüşü gözlem altına alınan hastanın test sonuçları negatif çıktı Bakan Koca: Umre dönüşü gözlem altına alınan hastanın test sonuçları negatif çıktı
Şehit MİT mensubunun kimliğini yayınlayan Odatv'ye erişim engeli getirildi Şehit MİT mensubunun kimliğini yayınlayan Odatv'ye erişim engeli getirildi
Türkiye kapıları açtı, Almanya tutuştu: Anlaşmaya uyun, mali desteği sürdürelim Türkiye kapıları açtı, Almanya tutuştu: Anlaşmaya uyun, mali desteği sürdürelim
Esed, paralı askerlerini Libya'ya yönlendirdi Esed, paralı askerlerini Libya'ya yönlendirdi
Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Mart 2020 Cuma 19:47:22 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 20:08:03

Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Göçmenlerin durumu ele alındı

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmede İdlib mutabakatı ve göçmenlerin durumu ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede Merkel'e, İdlib konusunda varılan anlaşmayla masum sivillerin korunmasını ve Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına da değinen Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıklamasının, uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER