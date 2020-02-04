04 Şubat 2020 Salı 16:28:04 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 16:47:52
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
Başkan Tayyip Erdoğan, Almanya lideri Merkel ile görüştü. Görüşmede Suriye ve Libya konuları ele alındı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.
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