06 Ocak 2020 Pazartesi 12:23:23 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 14:16:41
Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya lideri Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildiriliyor.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
AA
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