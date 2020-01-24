24 Ocak 2020 Cuma 16:09:37 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 16:11:30
Başkan Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi sona erdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulundu. Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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