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29 Kasım 2019 Cuma 19:30:12 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 19:38:03

Başkan Erdoğan: Medeniyetler kültür ve sanat değerleri üzerinde yükselir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetler, diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezinde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışında, resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştüren Selahattin Kara'ya Türkiye kültürüne katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Zeytinburnu İlçesinin yerleşke olarak, İstanbul'un 2. Dünya Savaşı sonrası hızla göç almaya başladığı dönemde ortaya çıktığını dile getiren Erdoğan, "Bu sürecin tüm sancıların, sıkıntılarını yaşayan Zeytinburnu, özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak, şehrin güzide ilçelerinden biri haline geldi." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezinde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışında, resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştüren Selahattin Kara'ya Türkiye kültürüne katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Zeytinburnu İlçesinin yerleşke olarak, İstanbul'un 2. Dünya Savaşı sonrası hızla göç almaya başladığı dönemde ortaya çıktığını dile getiren Erdoğan, "Bu sürecin tüm sancıların, sıkıntılarını yaşayan Zeytinburnu, özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak, şehrin güzide ilçelerinden biri haline geldi." dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ressam Selahattin Kara'nın "Sanat ve Yaşamın İzinde" adlı tablosunu hediye etti.

Erdoğan, katılımcılarla birlikte kurdeleyi keserken sandalyede oturan yazar Doğan Hızlan'ı yanına davet etti. Erdoğan, Hızlan'ın da katılımıyla kurdeleyi kesti.

Etkinliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Erdoğan, etkinlik sonrası sergiyi gezerken dışarıda kendisini bekleyen bir grup, sevgi gösterisinde bulundu.

Bir süre Kazlıçeşme Kültür Merkezinden kalan Erdoğan, ayrılırken vatandaşları selamladı.

AA

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