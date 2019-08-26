Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programına katılıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümü vesilesiyle tüm kahramanlarımızı hürmetle yad ediyorum. Bin yılıdır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan kendini feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak medeniyetinden tarihinden koparmaya çalışanların da senaryolarını boşa çıkardır. Bugün Malazgirt Zaferi'ni böylesine bir coşkuyla kutluyorsak işte bu projeyle birlikte o aksi proje hazırlayanlar da çökmüş demektir.

BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR FETİH MEDENİYETİDİR

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bıraktık. Yaklaşık yarım asır sonra bizler görmesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden iri olarak çok daha büyüt hedeflere yelken açmış olacaktır. Hep söylediğim gibi bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin zihinlerin fethidir.

ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkın yanında yer almaktan mazluma ve mağdura yardım etmekten alıkoyamaz. Gördünüz değil mi yavrusu kaçırılıp alıkonan annenin günlerdir yaptığı eylemi? Biz dik duracağız. Biz bu insanların yavruları istismarına göz yummayacağız. Bugün Kudüs'te Filistin'de zulüm var. Filistin'i adım adım işgale çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında... Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyleri kara kalpli alçakları da unutmadık. Daha düne kadar evlerimizin dibine kadar getirmek istedikleri mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bizim davamız da hep inşa davası olmuştur. Vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize şahitlik edecektir.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

FETÖ'cü hainler bir darbe girişimiyle ülkemizi işgale kalkıştıklarında karşılarında tüm farklılıklarını bir kenara bırakmış bir milleti karşılarında buldular. İşte aynı kadro bugün Malazgirt Ovası'nda. Huzurlarınızda bu mücadelede bize destek veren sayın Bahçeli ve heyetine teşekkürü bir borç biliyorum.

TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU'DA NE İŞİ VAR DİYOR

Ülkemizin beka mücadelesi söz konusun olduğunda başka saflarda yer almanın saygıya layık bir yanı yoktur. Siz bu tuzağı kuranların arkasından giderseniz bunun adından başka olur. Türkiye'nin Orta Doğu'da ne işi var diyor. Bize ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak saldırılacak bizim orada ne işimiz var? Sen bu işlerden anlamıyorsun. Biz oradayız orada olacağız. Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin, sonra Misak-ı Milli'yi bilmeyeceksiniz. Biz Adana mutabakatı neyse onun gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

SEN BİTMİŞSİN, TÜKENMİŞSİN

Bu zat bakar kör, Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimiz var. Firkateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız hazır vaziyette... Denizden karadan her şeye hazırız. Ama bunu görmüyor. Bay Kemal bizim herhâlde ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz demekle olmuyor. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz.

ADANA MUTABAKATI VURGUSU

Biz Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

CHP yönetiminin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz ama vatandaşlarımızın mesajı aldığını görüyorum. Lafla 'Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz, sen bitmişsin.

Hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yoktur.

Bizim orada sismik gemilerimiz, fırkateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız her an hazır. Siyasette makamlar gelip geçicidir. Kalıcı olan geride hangi fedakarlıkların bırakıldığıdır.

İçeride ve dışarıda teröristleri inine kadar kovalamaya devam edeceğiz.

GÜVENLİ BÖLGE

Güvenli bölge oluşturma çabamızda yavaş yavaş sonuç alıyoruz.

Oyalanırsak kendi planlarımızı hayata geçiririz. SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. İdlib'de rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var. Yarın Rusya'ya gidiyorum. Putin ile görüşeceğiz.

Terör örgütleri ve arkasındaki güçlerle mücadelenin zaferini Malazgirt'te kutlama devam edeceğiz.