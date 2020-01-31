Başkan Erdoğan, Madımak iftirasına kurban giderek 27 yıldır hapis yatan Ahmet Turan Kılıç'ın cezasını kaldırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eski ceberrut devlet dönemindeki karanlık Madımak olayları sonrasında yaşanan 27 yıllık zulme son verdi. Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezasının kaldırılmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Erdoğan kararına göre, 2000 yılında Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak" hakkında suçundan idam cezasına hükmedilen, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası müebbet ağır hapse çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu sebebiyle kaldırıldı.

OĞUL KILIÇ: OLAY GÜNÜ KENDİSİYLE BERABERDİM

1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nde meydana gelen olayların hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç'ın oğlu Necdet Kılıç, babasının 27 yıldır suçsuz yere hapiste olduğunu dile getirerek, "Olay günü ben kendisiyle beraberdim, Cuma namazını kıldıktan sonra babamın emekli maaşını almak için çarşıya gittik. Oradan alışveriş yapıp evimize geldik. Bu süre zarfında yaşanan olaylardan ne haberimiz oldu ne de bir şey gördük." ifadelerini kullanmıştı.

Oğlu Necdet Kılıç (sağda) ve torunu Ömer Yıldız

"YAKMA YA DA ÖLDÜRME SUÇUNDAN DEĞİL DEVLETİ YIKMA SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI"

Babası Ahmet Turan Kılıç'ın olaydan 5 gün sonra gözaltına alındığını ve gözaltındayken bir komiserle yaşadığı tartışma nedeniyle iftiralara uğradığını ifade eden Kılıç, "Babam birilerini yaktığı ya da öldürdüğü gerekçesiyle değil devleti yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı." durumu özetlemişti.

"SENELERDİR DERDİMİZİ ANLATAMADIK"

Babasının sağlık sorunları nedeniyle hapishanede yaşadığı sıkıntıyı göz yaşları içerisinde anlatan Kılıç, "Ne söylüyorsa unutuyor ve bir dakika sonra tekrar ediyor. Kendinde bile değil, eğer vicdanı, merhameti olan insanlar varsa bizim sesimizi duysun. Senelerdir derdimizi anlatamadık, tek başıma mücadele ediyorum. Babam suçsuz yere yatıyor, olaylarla hiçbir ilgisi yok. Olaylarla zerre kadar ilgisi olsa acımayacağım. 86 yaşındaki adam nasıl kocamamış olur, vicdanı olan bir insan buna nasıl razılık gösterir." diyerek devlete seslenmişti.

AA-gunes.com