Başkan Erdoğan Macron'a haddini bildirdi: Kendi beyin ölümünü kontrol ettir

Başkan Erdoğan, “NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” diyen Fransa Cumhurbaşkanı'na sert sözlerle cevap verdi. “NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir” dedi.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert sözlerle tepki gösterdi. “Türkiye'yle ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor” diyen Başkan Erdoğan, “Fransa Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları bu hastalıklı sığ anlayışın örneklerinden biridir” ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'DEN SESLENİYORUM'

Erdoğan şöyle devam etti: “Fransa Cumhurbaşkanı 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' diyor. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO'ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getirmiyorsun. NATO'ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin ama hava atmaya gelince hava atarsın.

NATO'DAN ÇIKARMAK HADDİNE Mİ?

Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak-çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı? Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan Fransa'nın ta kendisidir. Senin Suriye'de ne işin var? Fransa gelmiş bize soruyor 'Suriye'de ne işin var' diye. Benim anlaşmalarım var. 911 km sınırım var. Senin ne işin var Suriye'de? Koalisyon gücünden bahsediyorsan biz zaten oradayız. Bunları defalarca anlattım Macron'a. Ama anlamıyor.

TERÖRİSTLER AVRUPA'YA YIĞILIR

İstediğiniz kadar hoplayın zıplayın. İstediğiniz kadar eveleyin geveleyin. Eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik politikalarına saygı duyacaksınız. NATO için Fransa ne ifade ediyor bilmiyoruz ama Türkiye NATO'nun en önemli ülkesidir. Bunlar Türkiye olmazsa dünyanın dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa'ya yığılacağından habersiz mi?”

ARNAVUTLUK'A KONUT YARDIMI

Erdoğan, depremde evleri yıkılanlar için Türkiye'nin 500 konut inşa edeceğini söyledi.

Türkiye'nin, dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini anlatan Erdoğan, “Arnavutluk'ta deprem oldu. Arnavutluk'a, inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ olarak en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu Türk kardeşleri olarak inşa etmiş olacağız. İşte bu medeniyetimizin bize yüklediği mesuliyettir” dedi.

KARDEŞLİK HUKUKUMUZ VAR

Başkan Erdoğan, “Türk kardeşleri, Arnavut kardeşlerine 500 konutu inşa edecek. Bir ayrım var mı? Yok. Bizim kardeşlik hukukumuz var. Birilerini beklemeyeceğiz. Konutlarımızın inşaatlarını bir an önce yapacak ve kısa zamanda kış mevsiminde zorda kalanlara, darda kalanlara, yardım elimizi uzatacağız” ifadelerini kullandı.

'HAREKÂTLAR SÜRECEK'

Başkan Erdoğan, “Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum; Türkiye, Suriye'den topraklarımıza yönelik tehditler tamamen bitene, son terörist imha edilene kadar herakatlarını sürdürecektir. Türkiye'nin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, söylediği her şeyi yapacak gücü, kararlılığı, imkanı olduğu, herhalde artık iyice görülmüş, kabul edilmiştir” diye konuştu.

'SANATÇILAR BAŞIMIZIN TACIDIR'

Başkan Erdoğan Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, “Resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştürmesiyle gönlümüzde müstesna bir yer edinen Selahattin Kara’ya ülkemiz kültürüne yaptığı katkılarından dolayı şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Erdoğan, “Sanatın her alanında ortaya koydukları eserlerle sanatçılar başımızın tacıdır” ifadelerini kullandı.