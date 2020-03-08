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08 Mart 2020 Pazar 17:19:21 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 17:55:18

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Çılgın projesi hakkında konuşan Erdoğan, "Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkacak. Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Terör örgütleri tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen istiklal mücadelemizin günümüzdeki bayraktarlarıdır.

"KADINLARIMIZI DIŞLAYAN ZİHNİYETE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Biz bu ülkeyi kadın ve erkek omuz omuza mücadele vererek kazandık. Cumhuriyetimizi bugünlere kadınlarımızın fedakarlığı ile getirdik.

Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz

TÜRKİYE'NİN GURUR ABİDESİNİN AÇILIŞI

Bugün burada Türkiye’nin gururu abidelerinden olan 400 km uzunluğundaki Marmara otoyolunun bir bölümünü daha açıyoruz.

İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara otoyolunun Kınalı – Çatalca kesimini sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Yol, su medeniyettir.

3 viyadük, 12 köprü, 14 altgeçit, 2 tünel ille 2 kavşaktan oluşuyor. Farklı etaplarının devreye girmesiyle vatandaşlarımızı kesintisiz seyahat imkanına kavuşuyor. Bu güzergah Kuzey ve Güney Marmara’yı Batı Anadolu’ya bağlıyor.

Kaza riskini de ciddi manada azaltıyor.  352 milyon dolarlık yatırımla hizmete aldığımız bu projenin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"HAYALLERİNİZ BİLE YETMEZ"

Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, nasıl bir değişim ve dönüşümün içinden geçtiğini ispatlıyor. Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel işler yapılıyor. Çıkmış birileri israf, israf, israf diyor. Bu mu israf? Hayatınızda sizin otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti… Bırakın icraatı sizin hayalleriniz bile buna ulaşamaz.  Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Bu yollardan sadece Ak Partililer mi geçecek. Bunu herkes için yapıyoruz. Ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar ister anlamazlar.

2 hafta önce İzmir’de yine önemli bir eserin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu İzmir’in milletvekili. Ona da hafta içi davet yaptım muhakkak gel. Gelmedi. Toplantıda sordum burada mı diye. Yok…

Otoyol ile  İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1.5 saatten 45 dakikaya indirdik

Aynı hafta cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Şimdiye kadar 120 bin kişi ziyaret etti. Pastamız var çayımız var ücretsiz.

"KANAL İSTANBUL EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR"

Rami Kışlası kütüphanesinin inşasına da başladık. Muhteşem kütüphaneyi inşallah yakında İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.

Bu kardeşinizin çılgın projem dediği Kanal İstanbul projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız süreci yakından takip ediyor. Ufku ari, vizyonu sığ, önyargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilemeyecek kadar mühim bir projedir.

İdeolojik saplantılarla hareket edenlere değil milletimizin ne istediğine bakıyoruz. Birileri istemese de Kanal İstanbul’u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

 

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