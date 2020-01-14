14 Ocak 2020 Salı 17:37:26 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 17:38:15
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ve beraberindekileri kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
(AA)
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