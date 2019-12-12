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12 Aralık 2019 Perşembe 21:00:00 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 21:15:23

Başkan Erdoğan: İntikam alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız." dedi.

Başkan Erdoğan: "Kendine ait kültür ve sanat üretimi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesini eleştirerek, "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Bu yıl edebiyat alanındaki ödülünüzü Nuri Pakdil üstadımıza vermeyi kararlaştırmıştık. Ancak ödülümü takdim etmek kısmet değilmiş.
Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

- Sinema ödülümüzün sahini imkansızlar içinde harika şahaserler yaratan Mesut Uçakandır.

- Mazhar Fuat Özkan üçlüsü 40 yılı aşkın süredir müziğimizi temsil ediyorlar.  

- Batı'ya seçici bir tutumla yaklaşlamalıyız.

- Ebru sanatının yeni nesillere aktarılması için bir  ömür harcayan Fuat Başar'a da ödülünü takdim ediyoruz.

- Mimarlık ödülümüzü Doğan Kuban'a takdim ediyoruz.

- Sosyal bilimler ödülümüzü Ahmet Yaşar Ocak hocamıza veriyoruz

- Kendine ait kültür ve sanat üretimi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur.

-  Ülkelerin ve toplumların geleceğe güvenli bakabilmeleri medeniyet birikimleridir. Rumi, Yurdu kılıçla alırsınız, kalemle tutarsınız derken bunu söylemek istiyor.

- Türkiye sahip olduğu güzellikleri ile dünyanın en zengin ülkelerindendir.

- Bağdat, Şam yağmalanırken, Paris'te, Londra'da, Roma'da oturanlar ses çıkarmıyor.

- Suriye'de vahşet yaşanıyor. Sadece insanlar değil binlerce yıllık bir tarih ve kültür de yok edilmeye çalışıyor. Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız.

 - Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi. Kimse buna ses çıkarmadı.

 - Önümüzdeki seneyi kültürdeki eksikleri tamamlama dönemi ilan ettik.

- Sanatçı eseri ile bizi ödüllendirmiştir. Bize düşen de teşekkür etmek, takdir etmektir.

- Sanat ile siyaset ne yazık ki bir araya gelemeyen iki ayrı uçta alanlar görülür. Halbuki biz siyaseti bir sanat olarak görüyoruz. Gönülle ve sabırla üretilen her şey sanattır. Sanat tutkunun, aşkın, adanmışlıktır.

Ayrıntılar geliyor...

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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