Başkan Erdoğan: Yakın zamanda ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Suriye konusu ve ikili ilişkilerimiz konularını değerlendirme fırsatımız oldu.

Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik desteklemeye devam ediyoruz.

Bu hafta sonu Berlin’de yapılacak zirve ile ilgili olarak bizler de katılma kararlılığımız var.

Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes başladı.

Heyetimiz bugün Moskova’da görüşmelerine devam ediyor.

Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum. İtalya'nın çabalarını önemli görüyoruz. Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz.

Başbakan Conte’ye AB’den beklentilerimizi ilettik. 2012’den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplatışının bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının açılış maçı Roma’da milli takımlarımız arasında oynanacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize.

İtalya Başbakanı Conte’nin açıklamalarından satır başları:

İtalya siyasi sürecin destekçisidir. Şartlandırıcı şekilde istikrarlı ve bağımsızlık üzerine müdahalesi olacak hiçbir şeyi İtalya kabul etmeyecektir.

BM himayesi ve Berlin Konferansı’nın içinde bizler ve özellikle Türkiye bu çözümün içinde var oluyoruz.

Bir yandan da Suriye ve Irak’a bakıyoruz.

Dünyayı bloke eden Ortadoğu sorunu var. İstikrara çok ciddi etkisi oluyor bunun.

Burada yapılması gereken diplomatik gayretlerin daha da yoğunlaştırılmasıdır.

SORU & CEVAP

Libya’da bir barış gücü olur mu?

Başkan Erdoğan: Görüşmeler devam ediyor. Zannediyorum akşam saatlerinde bu görüşmeler nihayete erecektir. Ama olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgiyi aldım.

Sayın Guterres ile yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse BM’nin burada görev yapması gözlemci olması noktasında isabetli olacaktır.

Berlin sürecine gelince. Liderler olarak bir araya gelmek suretiyle ateşkes sürecini çok daha güçlü hale getirmek için bir araya geliyoruz geleceğiz.

Temenni ederim ki Libya’daki bu gelişmeler son bulur barışın Libya’da hakim olmasına yardımcı olur.