Başkan Erdoğan: Sakarya'daki tank palet fabrikasının satımı söz konusu değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle düzenlenen anma töreninde konuştu.

Konuşmasında, "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar." dedi.

Erdoğan, "Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir." şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık." diyen Erdoğan, "Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi, tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"365 bin Suriyeli kendi topraklarına döndü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, kendi topraklarına döndü." şeklinde konuştu.

"Osmanlı coğrafyasında sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var"

"Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir."

"Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiası koskoca bir yalandır"

Erdoğan, Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiasının koskoca bir yalan olduğunu belirterek, "Bunların ne tarihle ne geçmişini araştırmakla alakası var." dedi.

Sakarya'daki tank palet fabrikası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki tank palet fabrikasının satımının söz konusu olmadığını söyledi.

"Ülkemizi dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız"

"Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız." diyen Erdoğan, "Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil." şeklinde konuştu.

AA