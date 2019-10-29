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29 Ekim 2019 Salı 19:46:00 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 20:27:15

Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 29 Ekim kabul töreninde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

- Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi.

- Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu ortaya çıkmıştır.

- Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.

- Barış Pınarı Harekatı'nda bizi arayan Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri, terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 20 insanımız ve yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır.

- Yurt dışındaki temsilciklerimize yapılan ve önemli bir kısmı da şiddet içeren 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Tam tersine teröristler, bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi."

- Biz insan olmanın, Müslüman olmanın Türk olmanın gereği olarak onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz.

- Bizim milletimiz kadar soykırıma uğramış bir başka millet yoktur.

- Biz rol yapmıyoruz, ilizyon yapmıyoruz. Bizim felsefemizin önünde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vardır.

- Barış Pınarı Harekatı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir."

- Milletimiz bağımsızlığına yönelik her türlü tehdit karşısında tek yumruk olmayı sürdürecektir.

- Son 6 yılda üst üstte yaşadığımız sıkıntılar, 2023 hedeflerimizin gerçekleşme sürecini biraz ötelemiş olabilir. 2023 hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Bu ülke dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hak ediyor.

- Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı için bir Mimar Sinan Operası hazırlattırıyoruz.

- Batı gemilerimizden rahatsız oluyor. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok. 

29 Ekim Kutlaması sırasında Resulayn'daki askerlerle bağlantı kuran Başkan Erdoğan, "Rabbim bizi zaferle taçlandırsın" ifadelerini kullandı.

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