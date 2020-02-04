Başkan Erdoğan Külliye'de 6 büyükelçiyi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende; Esvatini Büyükelçisi Sibusisiwe Mngomezulu, Mozambik Büyükelçisi Cesar Francisco De Gouveia Junior, Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Nepal Büyükelçisi Sewa Lamsal, Togo Büyükelçisi Komi Bayadze Dagoh ve Myanmar Büyükelçisi Myint Lwin aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Myanmar Büyükelçisi Lwin, yöresel kıyafetiyle dikkat çekerken, tören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükelçilerle fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.
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