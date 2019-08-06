Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Adımlarımızı çok yakında farklı aşamaya geçireceğiz

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Değerli arkadaşlar, dünyamız diplomaside de büyük bir dönüşümden geçiyor. Eski dönemin kalıplarıyla günümüzü değerlendirmek artık mümkün değildir. Devletlerin zamanın ruhunu iyi okuması ve buna göre politikalar belirlemesi gerekiyor.Bu değişim öngörülmezliği artırmakta, karar alıcılar bakımından yeni riskleri beraberinde getirmektedir. Sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek zorundayız. Son günlerde uluslararası gündemi meşgul eden ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum. Suriye'de Libya'da Yemen'de Myanmar'da çocuklar ölmeye devam ediyorsa burada sistem sorunu var demektir. Böyle bir çağda hiç kimse başkasından bana ne deme lüksüne sahip değildir. Vicdanı olmayanın ne ahlakı ne kutsalı ne de tutarlılığı olur.

KOLAYIN DEĞİL ZORUN TARAFINDAYIZ

Biz kolayın değil zorun tarafındayız hadiselerin içinde yer alan onları yönlendiren aktörler olmalıyız. Türkiye bölgesinin barış ve huzuru için de inisiyatif almak zorundadır. Gerektiğinde diyalog ile yumuşak güç unsurları ile zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerekirse fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi savunacağız.

ABD'DEN MÜTTEFİKE YARAŞIR ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ



60 yılı aşkın NATO üyeliğimizi güvenlik politikamızın ana sütunu olarak görüyoruz. Angajman ve diyalogda ısrarcı olduk. Türkiye müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den de bu çerçevede gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Suriye'li kardeşlerimizin güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kuracağız.

FARKLI BİR AŞAMAYA GEÇECEĞİZ



Güney sınırımızda büyüyen müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendisi emniyette hissedemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.

KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN



S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir veri yoktur. Daha önce birçok ülke bunları satın almıştır. S-400'ler üzerinden Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin sorgulanması yanlıştır. S-400'lerle birlikte Türkiye, stratejik değil tamamen ticari bir adım atmıştır. Biz ortak komite dahil her türlü çabayı sergiledik. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye adil davranılmadığına yönelik açıklaması bunun teyididir. Sayın Trump'ın S-400 konusunun Türkiye-ABD ilişkilerini esir almasına izin vermeyeceğini umuyorum.

AB TÜRKİYE'Yİ KAZANMALIDIR



AB'ye tam üyelik hedefimizin sürdüğünü belirtmek istiyorum. AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa Türkiye'yi kazanmalıdır. Vize serbestisindeki kalan son 6 kriteri de suratle çözerek vatandaşlarımızın hak ettiği rahatlığı sağlamak istiyoruz. Yargı reformu bunun çok önemli bir adımı olacaktır. AB'nin de Gümrük Birliği güncelleme görüşmelerine başlamasını ve fasıllardaki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz.

TÜRKAKIM PROJESİNDE SONA GELDİK



Rusya ile hem Suriye'de hem de ticaretten enerjiye çok geniş bir yelpazede yakın işbirliği içerisindeyiz. Türk Akımı projesinde artık sona geldik. Akkuyu Santral projesi de planlandığı gibi yürüyor. Soçi mütabakatıyla İdlib'de büyük bir insani trajedinin önüne geçti. Anayasa komitesi kurulma çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

IRAK TÜRKMENLERİME SELAMLARIMI İLETİYORUM



Komşumuz Irak'ın barış ve huzuruna da büyük önem veriyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarına verdiğimiz önemi, sadece sözle değil, eylemlerimizle de açıkça ortaya koyduk. Buradan Irak Türkmenlerine selamlarımı iletiyor, Türkiye olarak daima yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum.

PKK denilen çıban başını Irak topraklarından koparıp atmakta kararlıyız. DEAŞ ile nasıl mücadele ediliyorsa, PYD, FETÖ Neonazi ile aynı şekilde mücadele edilmelidir.