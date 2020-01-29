Başkan Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez." dedi.
Başkan Eroğan'ın Trump'ın sözde barış planına karşı açıklamaları;
- Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz. Sağa sola yalpalayan ülke değiliz.
- Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir.
- Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır.
SOÇİ VE ASTANA
- Rusya ile sadık ortaklar isek, tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile süreci farklı yürütecek.
- Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla Rusya sadık değil.
- Astana Süreci diye bir şey kalmadı. Süreci yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye, Rusya, İran ne yapabilir, bakmak lazım.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
- Eğer biz savunma sanayisinde kendi üretimimizle yerli-milli adımları atmamış olsaydık, şu anda terörle mücadelede çökerdik
- (Koronavirüs salgını) Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Her türlü tedbir alınarak adım atılıyor
- (Deprem vergisi) Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız.
- (Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu bizim için 3-4 aylık, bilemedin 5 aylık iştir
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye'den MİT açıklaması: İstihbaratımız dengeleri değiştiriyor
- Yazıklar olsun! Elazığ'daki fırsatçılardan deprem vurgunu
- İmamoğlu'ndan 'tatil nasıl geçiyor?' sorusuna yanıt: İyi bakın kendinize, sağolun!
- Başkan Erdoğan: (Koronavirüs salgını) Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Her türlü tedbir alınarak adım atılıyor
- Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Bu plan ölü doğmuştur