Başkan Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez

Başkan Eroğan'ın Trump'ın sözde barış planına karşı açıklamaları;

- Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz. Sağa sola yalpalayan ülke değiliz.

- Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir.

- Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır.

SOÇİ VE ASTANA

- Rusya ile sadık ortaklar isek, tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile süreci farklı yürütecek.

- Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla Rusya sadık değil.

- Astana Süreci diye bir şey kalmadı. Süreci yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye, Rusya, İran ne yapabilir, bakmak lazım.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

- Eğer biz savunma sanayisinde kendi üretimimizle yerli-milli adımları atmamış olsaydık, şu anda terörle mücadelede çökerdik

- (Koronavirüs salgını) Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Her türlü tedbir alınarak adım atılıyor

- (Deprem vergisi) Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız.

- (Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu bizim için 3-4 aylık, bilemedin 5 aylık iştir

Ayrıntılar geliyor...