Başkan Erdoğan Konya'da ziyaretlerde bulundu

Başkan Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nin ardından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ne geçerek, burada incelemelerde bulundu.

Daha sonra, Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, müzeyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

(AA)