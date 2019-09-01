01 Eylül 2019 Pazar 18:41:49 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 18:46:30
Başkan Erdoğan Konya'da ziyaretlerde bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi ile Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nin ardından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ne geçerek, burada incelemelerde bulundu.
Daha sonra, Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, müzeyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
(AA)
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