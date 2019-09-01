Başkan Erdoğan Konya'da konuştu: 15 Temmuz'a tiyatro diyenler, seçim döneminde tiyatro oynamışlar

Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da 3 müjde birden verdi. Konya'da metro hattı ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını kaydeden Erdoğan, CHP'nin işçi kıyımı ve yeni parti iddialarına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'ya metro müjdesini vererek, eylül ayında ihalenin yapılacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca, 645 milyon lira bedeliyle 88 eserin açılışını da gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum. Çok yüksek oy oranlarıyla yüzümü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün Konya'dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum.

"LAYIK OLAMAYIZ"

Konya büyük medeniyet davamıza en büyük desteği veriyor. Bu şehir alemi aşkla bilen Mevlana hazretlerinin, alemi ilimle bulunan Konevi hazretlerinin, kılıcı adaletli Sultan Keykubat'ın şehridir. Bu şehir hem tarımda hem sanayide hem ilimde hem tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış şehirdir. Bu alimlerin gönül sultanlarının mirasına en iyi şekilde sahip çıkarak çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Mevlana hazretlerinin emanetlerini aslına uygun şekilde koruyamazsak ona layık olamayız. Selçuklu'dan kalan eserleri koruyamazsak ona layık olamayız. Tasarım, geliştirme, üretimde ilk sıralara çıkartamazsak ecdada layık olamayız. Nerede ne yapıyorsak olalım bir gözümüz hep Konya'dadır.

KONYA'YA YAPILAN YATIRIMLAR

Bunun için Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mavi tünel içme suyu ve arıtma tesisinin açılışını yapmıştık. Şeb-i Arus için geldiğimizde 99 kalem projenin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Eğitim, sağlık, enerji, spor, yurt, yol yer alıyor. Büyükşehir Belediyemizin tamamladığı yollar, kavşaklar, üst geçitler, sulama tesisleri gibi açılışı da yapıyoruz. Karatay, Selçuklu, Akşehir, Seydişehir belediyelerimizin tamamladıkları yatırımları da hizmete alıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Konyamıza kazandırılmasına hizmeti geçen bakanlarımızı, kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum.

MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

Konya'ya kazandırdıklarımız bunlardan ibaret değildir. Son 17 yılda eski rakamla 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehir genelinde 8 bin derslik, 2 devlet üniversitesi oluşturarak Konya'nın eğitim altyapısını baştan kurduk. Hem spor karşılaşmaları hem de etkinlikler için 42 bin kişilik stat, gençlik tesisleri, spor kompleksleri inşa ettik. Çok sayıda millet bahçesi yaparak eski stadyumu millet bahçesi yapıyoruz. Konyalı bakanımız Murat Bey süratle belediye başkanımızla el ele verecek hızla artık anneler, çocuklarını yanlarına alacaklar millet bahçesinde eğlenecekler. İnşaatı devam eden şehir hastanemiz 1250 yatağı ile ülkemizin en büyük sağlık tesislerinden biri olacak. Bölünmüş yol uzunluğunu 167 km'den 1141 km'ye çıkardık. Hızlı tren hatlarıyla Konya'yı İstanbul'a, Ankara'ya bağladık. Bir taraftan Antalya'ya, Kayseri'ye ulaşacak olan diğer bir projedir. Bu çalışmaya da en kısa sürede başlıyoruz. Eski sanayi ve Karatay sanayisini yeni yerlerine taşıyarak, eski yerlerinde kentsel dönüşüme başladık. Bütün bunlarla beraber tüneli ve barajları tamamladık, sulama tesisi ile hazırlıklarımız sürüyor. 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Karapınar'da da enerji ihtisas bölgesi kuruyoruz.

KONYA'YA METRO MÜJDESİ

Asıl yeni eserlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylülde yapıyoruz. Metro hattı, Konya'nın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bugün Konya şehircilik bakımından ülkemizin örnek yerlerinden biriyse bunu ayrım yapmadan yarım asır önce şehrin geleceğine yapılan yatırımlara borçluyuz. Bir müjde de çiftçilerimize. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek, nişasta bazlı şekerde bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5'a kadar indiriyoruz. Çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Pancar fiyatını da ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Bir müjdemiz daha var; 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisinin evsahibi olarak Konya'yı belirledik. Ülkemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, evsahibi şehir sözleşmesini imzalayacaktır. Konya'nın da daha çok üreterek bu yatırımların karşılığını vereceğine inanıyorum.

Belediyecilik sıradan bir faaliyet olmanın çok ötesinde, bir gönül işidir. Bizler 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik modeli inşa ediyoruz. Şehirlerimizi sadece mesaimizin tamamını değil, gönlümüzü de adayarak dönüştürüyoruz. Her şey gibi hizmet de nasip işidir, niyet işidir. Bunlar yoksa seçim de kazansanız hizmet yapamazsınız. Belediyeleri kazanmayı siyasi proje olarak görenlerin ne hale düştüklerini izliyoruz.

"SEÇİM DÖNEMİNDE TİYATRO OYNAMIŞLAR"

Son seçim kampanyası döneminde CHP'li belediye başkan adayları ve Genel Başkanları her konuda attılar tuttular. Ulaşımda, süte, internete her şeyi bedava yapmaktan, işçi çıkarmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? Kimseyi işten çıkarmayacağız demiyor muydu? Şu anda çıkarıyorlar. Bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik, Bay Kemal 'Namus sözü' diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Adaylardan bazıları seçimi kazandıklarında ahali bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. Hep işleri güçleri yalan. İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor CHP'den ses yok. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da olup bitenler anlatmıyorum. Karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan bir parti ve ekibi bulunuyor.

Böylece ne sözün ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını gördük. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ajansı bol keseden vaat edecek, adaylar kazanınca da bizle ilgisi yok diyecekler. CHP bu senaryolu hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bu sahtekarlıktır, düzenbazlıktır.

Bölücü örgütü güdümündeki partiye verdikleri destek ve sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle, neyi konuşuyor? Teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında ve 'Sizlerle beraberiz' diyorlar. Bölücü terör örgütlüye ilişkileri nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarına destek veriyorlar. Terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Bunların ikiyüzlüğü, nobranlığı millete karşıdır. Bugün milleti kandırdıklarını sananlar gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı alacaklar.

İyi bir planlamayla ve sıkı çalışmayla 2023 yılında Türkiye'yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz. Ne sınırlarımızda kurulan terör tuzakları, ne ekonomimize yapılan saldırılar bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz. Bunun için bir konuda sağlam durmamız gerekiyor.





YENİ PARTİ İDDİALARINA YANIT

Bize diş geçiremeyenler birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. AK Parti'den ne kurtarırsak kardır diyerek birileri pohpohlanıyor. Geçmişte bunları çok gördük. Vesayetle mücadele sırasında benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştır. Bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutamadı. Bunların gidebileceği tek yer sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak iş değildir. Tehditlerle, imalarla yapılacak iş değildir. Siyaset yapacaksanız milletin huzuruna çıkacaksınız, ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi anlatacaksınız. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağzına bakarak yapılan siyaset değildir. Gurur, kibir bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar.

AK Parti milletin iktidara getirdiği bir partidir. Bu partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez. Önümüzdeki dönem her işin tıkır tıkır yürüdüğü bir dönem olacaktır. Sizlerin sadece desteğine değil, tespit ve tekliflerine de ihtiyacımız var. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek ve 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte miras bırakacağız. Cumhur İttifakı'nı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile attığımız kararlı adımları devam ettireceğiz. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, misafirperverliğiniz için şükranlarımı sunuyorum.