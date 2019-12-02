02 Aralık 2019 Pazartesi 17:21:02 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 17:52:31
Başkan Erdoğan, Konya Valisi Toprak'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı kabul etti. Toprak kabulde Erdoğan'a, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı davetiyesini iletti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde Vali Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı davetiyesini sundu.
AA
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