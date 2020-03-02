Başkan Erdoğan: AB 18 Mart Bildirisinin gereklerini yerine getirmemiştir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabulünün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu maalesef AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı beklentilerimiz ne yazık ki cevapsız kaldı. AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur." dedi.

Erdoğan ayrıca, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyaretine ilişkin de "Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Başbakanı Borisov ise, kimsenin kapıda bekleyen mültecilerle ilgili krizi göremediğini söyledi.

İşte Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Dostum Borisov'u Ankara'da ağırlamaktan gurur duydum. İlişkilerimizdeki olumlu ivmeyi Sofia'da gerçekleştireceğimiz toplantıda sürdüreceğiz.

Bugünkü görüşmelerimizin ana gündem maddelerimizi Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturdu. Rejim2in İdlib'e yönelik saldırganlığının durmaya yönelik adımları ele aldık. Bu kapsamda verdiğimiz mücadelede şehit düşen ailelere şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Gösterdiği dayanışma için Borisov'a teşekkür ediyorum.

Hali hazırda İdlib’de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımıza dayanmış vaziyette bekliyor. Maalesef AB üyesi ülkelerin bu konudaki duyarsızlığını da dile getirmek durumunda kaldım. Hala Avrupa ülkeleri yapmış olduğumuz insanı yardımın farkında değil. Yük paylaşımına Avrupa bize destek vermezse kapıları açarız diye uyarmıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde yer alan taahhütleri yerine getirdik.

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