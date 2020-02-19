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19 Şubat 2020 Çarşamba 19:12:14 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 19:51:46

Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "bugünkü temasımızda ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan ilişkilerine ilişkin, "Son iki senede yaptığımız işler tarihe yeni sayfalar olarak yazılacak." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Kendilerine bir kez daha hoş geldin diyorum. Tarihi bir adım attık. Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Millet Kütüthanesi'nin açılış törenine katılacağı için ayrıca teşekkür ediyorum.

- Seçim sonuçlarının Özbek kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

- Türkiye Özbekistan kardeşliği çok eskiye dayanan bir kardeşliktir.

-  Bugünkü temasımızda ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı.

- 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçti.

- Sayın Cumhurbaşkanı ile en kısa vadede bunu 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim, savunma alanında iş birliği yaparak nasıl geliştirileceği konusunda görüş alış verişinde bulunduk.

-  Bugün Mirziyoyev ile ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantıya geçecek süre içinde adeta bir yol haritasıdır.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in açıklamalarından satır başları...

- Türkiye Cumhuriyeti bize güvenilir bir ortaktır.

- İş birliğimizi yeni seviyelere çekmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız.

- Son iki senede yaptığımız işler tarihe yeni sayfalar olarak yazılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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