Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan ilişkilerine ilişkin, "Son iki senede yaptığımız işler tarihe yeni sayfalar olarak yazılacak." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Kendilerine bir kez daha hoş geldin diyorum. Tarihi bir adım attık. Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Millet Kütüthanesi'nin açılış törenine katılacağı için ayrıca teşekkür ediyorum.

- Seçim sonuçlarının Özbek kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

- Türkiye Özbekistan kardeşliği çok eskiye dayanan bir kardeşliktir.

- Bugünkü temasımızda ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı.

- 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçti.

- Sayın Cumhurbaşkanı ile en kısa vadede bunu 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim, savunma alanında iş birliği yaparak nasıl geliştirileceği konusunda görüş alış verişinde bulunduk.

- Bugün Mirziyoyev ile ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantıya geçecek süre içinde adeta bir yol haritasıdır.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in açıklamalarından satır başları...

- Türkiye Cumhuriyeti bize güvenilir bir ortaktır.

- İş birliğimizi yeni seviyelere çekmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız.

- Son iki senede yaptığımız işler tarihe yeni sayfalar olarak yazılacak.

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