Erdoğan: İdlib'teki gelişmeler altından kalkılamaz bir duruma geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum." dedi.

Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz."

Başkan Erdoğan, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin, "Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim." diye konuştu.

"ÇOK SABRETTİK"



Başkan Erdoğan, "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik..." dedi.

Başkan Erdoğan, İdlib saldırısı hakkında şunları kaydetti: "Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim."

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımadığımızın bir kez daha altını çizmek istiyorum.

-1 milyona yakın sığınmacı sınırlarımıza doğru yürüyor. Mültecileri artık kabullenmekte zorlanıyoruz.

- Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu.

- (İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz

- Erdoğan: "Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim.

AA