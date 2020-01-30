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30 Ocak 2020 Perşembe 21:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 21:41:02

Başkan Erdoğan: 100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Yüz yılın anlaşması diyorlar, ne anlaşması? Bu işgaldir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Başkan Erdoğan 5’inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "'Yüzyüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Yarın asıl konuşmamı yapacağım." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu.

- Deprem sonrası bazı kendini bilmezler sosyal medyada alçakça mesajlar yayınladı..

- Elazığ ve Malatya depremlerinin acısını yaşarken kimi kendini bilmezlerin sosyal medya üzerinden yayınladıkları alçakça mesajlar bunun misallerinden biridir.

- Bizlere düşen gerekirse Habil gibi ölmek ama asla Kabil gibi zalimlerin, kötülerin durumuna düşmemektir

- Ülke olarak artık küresel sistemin 1. Liginde micadele ediyoruz.

- Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz.

- Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor

 - Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz.

-Her ne kadar birileri Suriye’de ne yaptığımız, Doğu Akdeniz'de neyin peşinde olduğumuz, Libya'da ne aradığımızı anlamıyorsa da, milletimiz her şeyin farkındadır.

-'Yüzyılın anlaşması' diyorlar, bu bir işgal projesidir.

-Bırakın bu yalanları, hayatınız bunlarla geçmiş; bir tarafta Trump almış yanına malum kişiyi, toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla dünyanın kaderini siz değiştiremezsiniz. Filistin’in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bugün MGK toplantımızda basın açıklamamızda da özellikle bu konuya değindik. Kudüs satılık değildir.

- Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur.

- Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler.

Ayrıntılar geliyor..

 

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