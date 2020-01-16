Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuşuyor. "Yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz." dedi. "Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı." diyen Erdoğan, "Fakat entresan olan bir şey var, bir bakıyorsunuz ki ana muhalefet heyeti ve o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

2011 yılında 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunmuştuk. O günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim için pusula görevi görmüştür.

2023 hedefleri içte ve dışta pek çok kişiyi rahatsız etmiştir.

Tüm saldırıların hepsini boşa çıkardık. Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Çok büyük bedeller ödedik. Sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin üstünden de gelmeyi başardık.

"YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARINI AÇIYORUZ"

2019 yılı işte bu sıkıntıları ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye için 2019 yılı 'yıkılış yılı' olarak öngörülmüştü. Biz 2019'u tekrar yükseliş yılına dönüştürdük.

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak, hedeflerimize yöneldik.

Yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.

2020 yılında her alanda çok daha fazlasını gerçekleştirerek, milletimize bize verdiği destek için borcumuzu ödemeye çalışacağız.

Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuşuyor

"1451 EYLEMİN 1161'İ TAMAMLANDI"

2019'u zor ama bir o kadar da verimli olarak tamamladık. Genel tabloya baktığımızda 1451 eylemin 1161'ini tamamladığını görüyoruz. Bütçe konusundaki sıkıntılara rağmen ilk yarıda %98, ikinci yarıda ise %89 gerçekleşme oranı yakaladık. Yaklaşık 68 milyar TL bütçe kullandık.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ SAYISI 8 MİLYONA TIRMANDI"

Eğitim ile başlıyoruz. Geçtiğimiz 17 yılda eğitim öğretimde alt yapı eksikliklerini gidermenin gayreti içinde olduk. Çocuklarımız için kolları sıvadık. Öğretmen sayısını 652 bin ilave ile 940 bine çıkardık. Derslik sayısına 316 bin ilave yaptık. Üniversite sayısını 207'e ulaştırdık. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı ise 1.6 milyondan 8 milyona tırmandı. Birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite.' Onların tespiti de doğru olabilir.

Şuan öğrenci adaylığımızda 10 öğrenciden 1'i girerken, şimdi hamdolsun 10'da 10 üniversiteye girer oldu. Bu şuan keyfiyet itibariyle sıkıntımız olabilir ama biz keyfiyeti de yakalayacağız. Bu öğrencilerimiz batı ile yarışır hale gelecektir.

Üniversite harçlarını kaldırdık. Gençler bu harçlarla ilgili protesto yapıyorlardı. Bunu kaldıran AK Parti iktidarıdır.

"OKUL PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 3 AY İÇİNDE HAYATA GEÇECEK"

Okullarımızın hangi alanda desteklenmesi gerektiğini gösterecek okul profili değerlendirme sistemini 2019 yılında oluşturduk. 3 ay içinde hayata geçiriyoruz. 2019'da ezberlemeyi değil, tasarlamayı, analitik düşünmeyi, 5000'den fazla tasarım atölyesini okullarımızda açtık. 2000 adet ve izleyen dönemde 10 bin adet beceri atölyesi kurmayı planlıyoruz. Bu okullarda çıraklık, kalfalık, ustalık eğitimi vererek, lise diploması almanın önünü açıyoruz.

SAĞLIK KONUSU

Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Vatandaşlarımızı hastane kapılarında eziyet çekmekten kurtaracak insanca sistem kurmaya çalıştık.

Hastane ve diğer yataklı kurumlarımızı 2600'den 5500'e yükselttik. Yatak kalitesinden, odaların kalitesine varıncaya kadar...

Hastanelerimizin toplam sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkardık. Doktor sayısını 161 bine, toplam sağlık çalışanını ise 1 milyon 25 bine çıkardık.

Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız.

Kişi başına yapılan sağlık harcamasını, 19 TL'den 140 TL'ye çıkartırken, vatandaşlarımızın ceplerinden harcama oranını %20'den %17'ye gerilettik.

İnşaatı devam eden 64 adet sağlık sektörünü hizmete açacağız.

2019 yılı itibariyle anti-serum üretimine başladık.

"ONLARI BU SİGARA BELASINDAN KURTARMAK İSTİYORUM"

Ülkemize gelen hasta sayısı Kasım 2019 itibariyle yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1.5 milyona yükseltmeyi umuyoruz.

Sigara başta olmak üzere, tütünle mücadele konusunda, tek tik sigara paketi uygulamasıyla bu alanda 7. ülke olduk. Tüm milletime sesleniyorum, gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin. Kimde sigara paketi yakalarsam almaya çalışıyorum. Zira onları bu beladan kurtarmak istiyorum. Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuaattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz.

Yerli ilaç ve plazma üretimiyle yerli cihaz geliştirilmesi konusunda engel çıkaranların yaptıkları vatana ihanetle eşdeğerdir.

"YARGININ İŞLEYİŞİNİ KOLAYLAŞTIRDIK"

Hakim-Savcı sayımızı 20 bin 629'a çıkardık. Mahkeme sayılarını artırdık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık.

Önemli bir çalışma olan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da birkaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. İnfaz düzenlemesi birkaç haftaya Meclis gündemine gelecek.

Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesini hukukun üstünlüğü temel şartı olarak görüyoruz.

'Geç gelen adalet adalet değildir' yaklaşımıyla, hedef süre uygulaması başlattık. Soruşturmalarda %70, yargılamalarda %80'in üzerinde hedef sürelere uyulduğu görülüyor. Bu uygulamayı Adli Tıp'ta da hayata geçiriyoruz.

"DİYARBAKIR ANNELERİNİN DURUŞU ÖRGÜTTE ÇÖZÜLMEYİ ARTIRDI"

PKK, YPG'den DEAŞ'a, FETÖ'ye kadar, ne kadar örgüt varsa hepsini başını ezdik, eziyoruz ve ezeceğiz.

Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilecek pek çok eylem engellendi.

Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat entresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri, malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, dağa kaçırılan evlatlarının resimleri ile dik duruşlarını sürdürürken, bir bakıyorsunuz ki ana muhalefet heyeti ve o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.

15 Temmuz'da milletimize kurşu nsıkan FETÖ'yü temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir.

Şuanda polisimiz, jandarmamız, korucularımız... Hiçbir ayrım yok. El ele omuz omuza terörle mücadeleyi sürdürüyor.

Yeni hizmet binasının açılışını yaptığımız MİT ülkenin gururu haline gelmiştir. Yakında MİT'in İstanbul şubesinin de açılışını yapacağız.

Sınır fiziki güvenlik sistemleri projesi kapsamında Suriye sınırımıza güvenlik duvarı inşaa ettik.

211 elektro optik kulenin kurulum çalışmalarına da bağladık.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DE ÇOK YAKINDA BAŞLATIYORUZ"

17 yılda 250 milyar TL'nin üzerinde ulaşım yatırımı yaptık.

Geçmişteki yollarımızın halini düşünün. Cumhuriyet tarihi boyunca 6000 km bölünmüş yol yapılmıştı. Ondan sonrası tamamen bize ait. Bazı yerlerde 3 gidiş 3 geliş, bazı yerlerde 4 gidiş 4 geliş.

Bu yollar ülkemizdeki trafiğin yüzde 82'sine hizmet veriyor.

Yol projelerimizin kapsamında dikimi yapılan ağaç sayısı 68 milyonu aştı ey çevreciler.

Ülkemizin ticaret turizm merkezlerini 426 km'lik İzmir-İstanbul otoyolunu hizmete açtık.

İzmir'i Çavdarlı Limanı'na bağlayan otoyolun 90.5 kilometrelik kısmını geçtiğimiz ekim ayında hizmete açmıştık. Kalanını da önümüzdeki günlerde trafiğe açacağız.

40 km uzunluğa sahip 171 köprü, viyadük ve kavşağı tamamlayıp hizmete açtık.

İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği günde üzerinde 500 bin kişinin taşındığı yere dönüştü. Deniz trafiğini engellemek mümkün değildir.

Mega projelere yenilerini ekliyoruz. Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok. Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru.

Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir. Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir.

Kanal İstanbul projesinde 2 liman, bir yat limanı, 2 demiryolu hattı ve 500 bin kişilik konut alanı yer alacak.

Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

Tüm demiryollarımızda 2019'da 245 milyona yakın yolcu taşıdık.

Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8., Avrupa'da 6. sıradayız.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında mart ayında test sürüşleri başlayacak.

Türkiye'nin zafer anıtı İstanbul Havalimanı'nda 2019'da toplamda 51 milyonu aşkım yolcu trafiğe çıktı.

İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının ikinci fazını haziran ayında hizmete sokmayı planlıyoruz.

"MİLLET GEREKEN DERSİ VERECEK"

Erdoğan, "Malum partinin önünde aylardır dururlarken ana muhalefetin başı ve heyeti yanında o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatro oyununu izliyorlar. Milletin vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir" dedi. Erdoğan'ın sözleri sonrası salonda 'yuh' sesleri yükseldi.