Başkan Erdoğan CHP'ye seslendi: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Hereke'ye geçti. Vatandaşların coşkuyla karşıladığı Erdoğan, "Kocaelispor bir üst lige çıkıyor diye mi böyle yapıyorsunuz? Maşallah açık ara gidiyorsunuz. Kocaelispor bu sene işi bitiriyor, öyle gözüküyor. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin kendi otomobilini dünyaya takdim ettiğini dile getiren Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde tören yapıldığını anımsattı.

Erdoğan, İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanıyken Cumhurbaşkanlığı Külliyesine halı siparişi verdiğini, Hereke Halı Fabrikasında dokunan halının 1,5- 2 ay kadar önce de teslim edildiğini belirterek, 108 metrekare olan halının el işleriyle ağırlıklı olarak kadınlar tarafından dokunduğunu anlattı.

Başkan Erdoğan, "Bugün Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti. Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz." dedi.

Başkan Erdoğan: "Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak, tek bir saniyemiz bile yok." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, bu kadınları külliyede misafir ettiğini ve teşekkürlerini sunduğunu kaydederek, kadınlara "En kısa zamanda Bilişim Vadisi'nde törenimiz olacak. O törene geldiğimizde hem halı fabrikasına uğrayacağım hem de Körfezlilerle Kocaelilerle bir arada olacağız." dediğini söyledi.

Bugün bir taraftan SUV denilen otomobilin tanıtımını yaptıklarını, halka hitabının ardından da fabrikaya geçeceğini dile getiren Erdoğan, gençlerin "Aşığım sana" şeklindeki sloganları üzerine "Ben de size aşığım. Gençler şunu unutmayın, aşkınan koşan yorulmaz. Aşkınan koşacağız, durmak yok yola devam, diyeceğiz." dedi.

"HİÇ KİMSEYİ DIŞLAMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde yüzde 56 ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdikleri destekle Kocaelililere şükranlarını sundu. Erdoğan, Körfez halkının da yüzde 49 ile verdiği destekle partiye ve geleceğine sahip çıktığını belirterek, AK Parti'nin gönül ve hizmet siyasetine özellikle destek veren, gönül belediyeciliğine evet diyen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siz bize sahip çıktınız, bize destek verdiniz. İnşallah biz de sizler için, milletimiz için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımakta kararlıyız. Milletimizi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Bu mücadelemize destek veren herkese gönlümüz de kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. İnşallah ilk günkü aşkla sizler için çalışmaya devam edeceğiz."

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



- 108 metre kare halıyı teslim ettiler. Bunu el işleriyle dokuyanlar kimlerdi. Herekeli hanım kardeşlerimdi. Kendilerini misafir ettim geldiler Külliye'de beraber olduk. Kendilerine teşekkür ettim.

- Bugün bir taraftan su denilen otomobilimizin tanıtımını yaptık burada da sizinleyiz. Buradan fabrikaya geçeceğim.

- Gençler şunu unutmayın. "Aşk ile koşan yorulmaz." Onun için durmak yok yola devam diyeceğiz.

- 31 Mart seçimlerinde %56 ile vermiş olduğunuz destek sebebiyle Kocaeli kardeşlerimize şükran sunuyorum.

- Siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için çalışmalaya, üretmeye ve taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündemine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla uğraşacak tek bir saniyemiz yok. Milletimizin 2023, 2053, ve 2071 vizyonuzla buluşturmak için çalışıyoruz. Ülkemize yeni eserler kazandırmanın mücadelesindeyiz. Bu uğurda bize destek verecek herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Vizyonsuzların bizi engellemisine fırsat vermeyeceğiz.

- Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul'la ilgili yapıyorlar..

- Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak, tek bir saniyemiz bile yok.

- İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır.

- Maalesef aynı tavrı bugün ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları, projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman fanını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler.

- 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını 'Türkiye'nin otomobili' için de söylediler.