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21 Aralık 2019 Cumartesi 20:14:54 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 20:55:42

Başkan Erdoğan: Tek parti CHP'sine ait dönemde karanlık noktalar bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez tam tersine büyütür." diyen Başkan Erdoğan, "Tek parti CHP'sine ait dönemde, objektif bir şekilde araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Öncelikle bunu yapması gereken ana muhalefet CHP'nin bizzat kendisidir. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan:"Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle CHP'dir" dedi.

Başkan Erdoğan "CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu söylemesi gerekiyor. Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Takdim ettiğimiz bu mükafatların ilim ve kültür hayatımız açısından artık bir klasiğe dönüştüğünü görüyoruz.

2019 Şiir Ödülünü İbrahim Tenekeci'ye takdim ettik. İbrahim Tenekeci modernleşmenin yol açtığı çelişkilere dikkat çeken şiirlere imza atıyor.

Necip Fazıl Saygı Ödülünün bu yıl Prof. Uğur Derman hocamıza tevcih edilmesini son derece anlamlı son derece yerinde buluyorum.

Osmanlı Devleti din, dil, etnik yapı ve kültür bakımından farklı özellikler taşıyan bir coğrafyada 600 yıl barış ve huzur dönemini yaşattı.

Üstadın hakkında eserler verdiği bu uğurda bedeller ödediği yakın tarihimize dair hadiselerin hâlen yeterince aydınlığa kavuşturulamadığını görüyoruz.

Tarihimiz doğrusuyla yanlışıyla, eksiğiyle fazlasıyla, sevinciyle üzüntüsüyle bizim tarihimizdir.

Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez tam tersine büyütür.

Hakikatlere ulaşma şansımızın oldukça yüksek bulunduğu yakın tarihimizle ilgili bu yaklaşıma daha çok ihtiyacımız var.

Mesela, tek parti CHP'sine ait dönemde, objektif bir şekilde araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Öncelikle bunu yapması gereken ana muhalefet CHP'nin bizzat kendisidir.

Dikkat ederseniz bu tartışmalar gündeme geldiğinde derin bir sessizliğe bürünüyorlar.

Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır.

CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu söylemesi gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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