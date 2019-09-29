Kınalıada korvetinin teslim töreninde konuşan Başkan Erdoğan: Uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Üretimde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

MİLGEM gemilerimizi kararlılıkla inşa ediyor, denizlere uğurluyoruz.

Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor

MİLGEM korvetlerinin ilk 3'ünden farklı olarak Kınalıada, Atmaca füzemizi kullanacak.

Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur.

Deniz kuvvetlerimizi güçlendirmeye yönelik daha pek çok projemiz var.

Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

F-35 uçakları konusunda yaşananlar kararlılığımızı daha da artırmıştır.

* Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız.

* Nasıl kendi İHA'larımızı, ATAK helikopterlerimizi yaptıysak, kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız, zamanı yakındır.

* Madem açık ikazlarımıza rağmen üzerimize üzerimize geliyorlar, sonuçlarına katlanacaklar. Uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar.



