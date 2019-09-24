Başkan Erdoğan'dan BM kürsüsünden tarihi konuşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 74. BM Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür." diyen Erdoğan, "Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir." şeklinde konuştu.

Nükleer güce dayalı kitle imha silahları konusunda Erdoğan, "Ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım." dedi.

"KÖKLÜ REFORMLARI DERHAL GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ"

"Tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum." diyen Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

"SURİYELİLER DIŞINDAKİ 58 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENİ ÜLKESİNE GÖNDERDİK"

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalı." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir.

Yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtardık, Suriyeliler dışındaki 58 bin düzensiz göçmeni ülkesine gönderdik.

Küresel göç mutabakatı ve mültecilere ilişkin küresel mutabakatın etkin şekilde işletilmesine ihtiyaç var.

Tüm dünyayı, Suriye'deki insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum.

Erdoğan, "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız."

"Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz." diyen Erdoğan, "Bu bölgenin derinliğini Deyr Ez Zor, Rakka hattına indirebilirsek ülkemizden, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Muhammed Mursi’nin vefatına ilişkin Erdoğan, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsaade edilmemesi içimizde kanayan yaradır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İran'ın faaliyetleriyle ilgili tartışmaların ve bu ülkeye yönelik tehditlerin bir an önce rasyonel bir zeminde çözülmesini temenni ediyoruz." dedi.

"ALDIĞIMIZ KARARLARLA TESİRLİ OLAMIYORSAK ADALET NEREDE TEMERKÜZ EDECEK"

"Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Çözüm, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip Filistin devletinin bir an önce kurulması.

Adalet, ahlak, vicdan temelinde yeniden yapılandırılacak bir Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi insanlığa yeniden umut verecektir.

Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin Devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır?

BM'nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail'e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor. O zaman BM ne işe yarıyor? Aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek."

Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en başında bu tür eğilimleri tahrik ederek oy kazanmaya çalışan popülist siyasetçilerle ifade özgürlüğü bahanesiyle nefret söylemlerini normalleştiren çevreler geliyor."

Başkan Erdoğan, "75. Genel Kurul Başkanlığı görevine talibiz, AB eski Bakanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdik." dedi.

Başkan Erdoğan, Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek çağrısı yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Adaletsizlik güç mücadelelerini, israfı beraberinde getiriyor. Halbuki bu kurum adaletsizliği kaldırmak için kuruldu.

Burada herkesin önünde tekrar ediyorum dünya 5 ten büyüktür

Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için olmalıdır

Bugün dünyamızda ne hakların ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortadadır.

Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze.

Uluslararası camia geleceğini tehdit eden sorunlara çözüm üretemiyor.

Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürken diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.

Dünya 5'ten büyüktür, kurallarımızı değiştirme zamanı çoktan geldi.

(Nükleer güce dayalı kitle imha silahları) Ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım.

BM Güvenlik Konseyi'nde reformları gerçekleştirmeliyiz.

Bugün dünyamızda ne hakların ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortadadır.

Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze.

Uluslararası camia geleceğini tehdit eden sorunlara çözüm üretemiyor.

Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürken diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.

Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

Nükleer güç ya herkes için yasak ya herkes için serbest olmalıdır.

BM Güvenlik Konseyi'nde reformları gerçekleştirmeliyiz.

Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz.

Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez

Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir

Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz."dedi.

Başkan Erdoğan, "Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür." diyen Erdoğan, "Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir." şeklinde konuştu.

Nükleer güce dayalı kitle imha silahları konusunda Erdoğan, "Ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım." dedi.

"Tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum." diyen Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalı." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir.

Yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtardık, Suriyeliler dışındaki 58 bin düzensiz göçmeni ülkesine gönderdik."

Başkan Erdoğan, "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız." dedi.

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