Başkan Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük." ifadelerini kullandı.