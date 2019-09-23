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23 Eylül 2019 Pazartesi 22:24:52 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 22:37:55

Başkan Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Eylemi Zirvesi'nde açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor.
 
Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük." ifadelerini kullandı.

 

 

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