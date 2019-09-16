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16 Eylül 2019 Pazartesi 18:51:12 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 19:19:42

Ankara'da üçlü Suriye zirvesi: Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin gündemi bir kez daha İdlib oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani ortak basın toplantısı düzenlendi. Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin gündemi bir kez daha İdlib oldu.

Suriye'nin masaya yatırılacağı Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kalıcı çözüm için tam mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önce İranlı mevkidaşı Ruhani ile bir araya geldi, peşinden Rusya lideri Putin'le baş başa görüştü.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Kalıcı çözüm için tam mutabakat içindeyiz.

- Üçlü zirve süreci önemli başarılara imza attı.

- Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir.

- Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazandıracağına inanıyorum.

- Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz.

- Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız.

- Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur.

- Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Ruhani'nin konuşmasından satır başları;

- Suriye konusunda ortak ilkelere vurgu yapmayı gerekli görüyorum.

- Suriye'de istikrar tekrar sağlanmalı.

- Suriye krizi siyasi yolla çözülmeli.

- İdlib mutabakatı beklendiği gibi gitmedi.

Ayrınıtlar az sonra..
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