Başkan Erdoğan, konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Başkan Erdoğan; "Hayatta başarı kadar bu başarının takdir edilmesi de önemlidir. Siyah-beyaz yıllardan geleceğe uzanan çınar olarak gördüğüm derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı olarak emeğin hak ettiği değeri görmesine büyük önem veriyorum. Geçmişi 41 yılı bulan derneğimiz, radyo ve televizyon alanında başarılı meslektaşlarını tespit ediyor. Derneğimizin bağımlılıkla mücadele ve gençlerimize sporu sevdirme gibi sosyal sorumluk faaliyetlerini memnuniyetle takip ediyorum. Bundan sonra da faaliyetlerinize gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz. Dünyada sabit kalan yegane unsur değişimin ta kendisidir. Teknolojiye bağlı olarak yepyeni medya araçları ortaya çıkıyor. 10-15 sene önce hayal edilemeyen birçok yenilik, hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldi. İnternetin yaygınlaşması ile beraber bilginin kitleselleşmesinin önü açıldı. Bilgiye erişim kolaylaşırken, Gerçek ile hakikat arasındaki perde kalınlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan; "Linç kültürü, itibar suikastı sosyal medyada çok büyük itibar kazanıyor. Bilgi kirliliğine kimlerin neden olduğunu bilemiyoruz. Hayatı bir anda alt üst olan mağdurlar, hesap soracak bir taraf bulamıyor. Yalan haber insanı değil, demokrasileri de tehdit ediyor. Türkiye'nin ekomonide rekorlar kırdığı, IMF borcumuzun sıfırlandığı dönemde, Gezi Olayları ateşlendi. Ülkemizin sokakları karıştırılmak istendi. İnternet bir provokasyon üssü olarak kullanıldı" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan; "17-25 Aralık'ta farklı bir yol denediler. Hükümete yönelik bir darbe teşebbüsünde bulundular.Türk demokrasisinin en çetin mücadelelerinden birinde ana muhalefet FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti.Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye tavırları objektiflikten uzaktır.Türk hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden uluslararası medyacılar oldu.15 Temmuz gecesi yapılan haberleri utanç belgesi olarak hatırlıyoruz.Bölgesel barışı koruma yönünde attığımız adımlar, hak ettiği karşılığı bulmuyor. Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor. Söz konusu milletimizi olunca tarafsızlığın yerini ön yargılar alıyor." dedi.