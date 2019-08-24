Başkan Erdoğan: 'Önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı'nda düzenlenen programandı konuştu. Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır" açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde konuştu.
Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun." şeklinde konuştu.
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