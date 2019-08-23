Başkan Erdoğan: Şehit yavrularımızın ailelerini kapı önüne koyanları kapı önüne koyarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Erdoğan; "Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere seyirci kalamayız ve kalmayacağız." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz. Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz." dedi.

"TERÖR KORİDORUNUN BATI AYAĞINI TÜMÜYLE KIRDIK"



Başkan Erdoğan, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin "Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız." ifadelerini dile getirdi.

Erdoğan, "Halka değil de teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız." dedi.

Erdoğan, üç büyükşehir belediyesinde görevlendirmelere ilişkin, "Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir." şeklinde konuştu.

AA