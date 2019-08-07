Başkan Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.

Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir.

İkili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. Ekonomik ve ticari konularda atacağımız adımları gözden geçirdik.

2011 yılında konsey kurduk ve ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ülke genelinde devam eden reform sürecinin yeni bir ivme kazanacağına inanıyorum.

Türkiye Kırım'ın yasa dışı ihrakını tanımamıştır, tanımayacaktır. Kırım Tatarı kardeşlerimiz Ukrayna ile tarihi ilişkilerin önemli bir unsurudur. Soydaşlarımızın ana vatanları Kırım'daki varlıklarını devamı önceliğimiz olmayı sürdürecektir.

Ülkelerimiz arasında devam eden serbest ticaret müzakerelerini artık neticelendirme zamanı gelmiştir. Kendimize 10 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik.

Karşılıklı atacağımız birçok adım var. Özellikle geçen yıl 1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi.

Bu halklarımız arasındaki ilişkilerimizin de ne denli geliştiğinin göstergesidir.

Görüşmelerimizde mevcut bazı sıkıntıların çözülmesi ve ekonomik ilişkilerimizin yeni seviyelere taşınması konusunda görüş birliğinde bulunduk. Görüşmemizin ana konularından biri FETÖ ile mücadele ve güvenlik alanında iş birliği olmuştur.

Mevcut iş birliğimizi ilerletme konusunda sayın mevkidaşımla tam bir fikir birliği içerisindeyiz.