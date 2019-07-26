Erdoğan müjdeyi verdi: Bayram öncesi ödenecek

Başkan Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Başkan Erdoğan, “Tarımsal hasılada dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sıradayız. Bay Kemal, meyve ürünlerinin tamamında kendimize yeter durumdayız.”

"Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." dedi.

"Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir." ifadesini kullandı.

- Bugün açıkladığımız fındık fiyatları ile siz üreticilerimize güzel haber verdiğimizi düşünüyorum.

- Türkiye'nin ilk yerli üretim traktörünün tanıtımını ve üretimini yaptık. 45 dakika sarj süresi ile 7 saat araklıksız çalışabilen ve 105 beybir gücü ile seri üretime hazır.

- Bu projenin hayata geçmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum.

- Yağlı tohum ve hububatta ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.

- Devlet olarak Düzceli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekeni yapacağız. Düzce halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

- Artık devletler tarımı, milli güvenliklerinin yapı taşlarından biri olarak görüyor. Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.

- Tarımsal üretimi stratejik bir sektör olarak değerlendiriyoruz. Tarım sektörümüz 5 milyon vatandaşımıza da istihdam sağlıyor. Biz rakamlarla, oranlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı severiz.

- Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız bay Kemal. Meyve ürünlerinin tamamında kendimize yeter durumdayız.

- Tarımsal ürün ihracatımızı yaklaşık dört kat artırarak 18 milyar Dolar'a çıkardık. Tarımsal üretimde dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sıradayız.

- Organik tarıma büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimizde organik tarım ve tohum üretimine öncelik verdik. Organik üretim yüzde 665 arttı. Hükümetlerimiz döneminde kaliteli tohum üretimi konusuna da destek verdik ve çok güzel neticeler elde ettik.