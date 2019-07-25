Başkan Erdoğan: Dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Pakistan, Malezya, Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Malezya Başbakanı kıymetli dostum Muhammed'e ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Malezya'nın kalkınmasında önde gelen mimarlardır. Kendisi 25 yıl sonra yeniden başbakan olarak misafir etmek bizim için ayrıcalıktır.

Bu sene Malezya ile diplomatik ilişkilerin 55.yıl dönümü.

Malezya'ya özel önem atfediyoruz. İslam düşmanlığı, Filistin gibi meselelerde ortak tutum sergiliyoruz.

Malezya ve Türkiye arasında değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir ticari potansiyel var.

5 milyar dolar hedefine süratle ulaşmamış gerekiyor.

Savunma sanayi alanında iş birliğimizi geliştirmek öncelikli hedeflerimizden biri.

Malezya'nın önemli birikim sahibi olduğu otomobil alanında birlikte neler yapabileceğimizi inceleme konusunda mutabık kaldık.

Kültür, sanat,turizm ve eğitim alanında atılabilecek adımları da önemsiyoruz.

Türkiye ile Malezya arasındaki iş birliğinin her alanda ilerlediğine şahit olacağız.

MALEZYA BAŞBAKANI MUHAMMED: TÜRKİYE VE MALEZYA, ORTAK BİR ANLAŞIŞA SAHİP

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Malezya Başbakanı Muhammed, kendisine tevcih edilen Cumhuriyet Nişanı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Mahathir Muhammed'in açıklamalarının satır başları;

Yaptığım çalışmalar nedeniyle bu nişan bana verildi. 22 yıl boyunca başbakanlık yaptım ve diğer başbakanların yaptığının aynısını düşünüyordum. Dolayısıyla nereye gidersem gideyim tanınıyorum.

Benim kendi partim Türk kökenli bir kişi tarafından kurulmuştu. Benden önceki başbakan ve beni atayan başbakan da Türk kökenliydi. İki ülke arasında çok yakın ilişki var.

Tamamen bağımsız olmalıyız ve her şeyi kendimiz yapabiliyor olmalıyız.

Bu nişandan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ortak bir anlayışa sahibiz.