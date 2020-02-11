11 Şubat 2020 Salı 08:57:53 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 09:24:05
Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
Başkan Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın Ceenbekov ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
AA
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