Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın Ceenbekov ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

AA