  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,6320
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şükran incecik Şükran incecik
İtiraf gibi temenni İtiraf gibi temenni
"Ablanızı beğendiniz mi?" "Ablanızı beğendiniz mi?"
Başkan Erdoğan: Türk milleti tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatladı Başkan Erdoğan: Türk milleti tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatladı
Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı
Suriyeli Muhaliflerden 'kimyasal silah' iddiasına yalanlama Suriyeli Muhaliflerden 'kimyasal silah' iddiasına yalanlama
İngiltere Parlamentosu Brexit oylamasını erteledi İngiltere Parlamentosu Brexit oylamasını erteledi
PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış
"Doğu Akdeniz'de doğal gaz varsa biz de çıkaracağız" "Doğu Akdeniz'de doğal gaz varsa biz de çıkaracağız"
'Boeing 737 Max test pilotları arızayı biliyordu' iddiası 'Boeing 737 Max test pilotları arızayı biliyordu' iddiası
Trump'tan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Rice'a 'felaket' nitelemesi Trump'tan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Rice'a 'felaket' nitelemesi
Japonya, Pakistan'dan işçi alacak Japonya, Pakistan'dan işçi alacak
Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Abde: Barış Pınarı Harekatı'yla bölgenin asıl sahipleri evlerine dönecek Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Abde: Barış Pınarı Harekatı'yla bölgenin asıl sahipleri evlerine dönecek
'Bilge Kral' Aliya kabri başında anıldı 'Bilge Kral' Aliya kabri başında anıldı
İngiliz parlamentosu yeni Brexit anlaşmasını oylamaya hazırlanıyor İngiliz parlamentosu yeni Brexit anlaşmasını oylamaya hazırlanıyor
Barış Pınarı Harekatı aleyhine 'DEAŞ tutukluları serbest bırakıldı' manipülasyonu Barış Pınarı Harekatı aleyhine 'DEAŞ tutukluları serbest bırakıldı' manipülasyonu
Kerem Onan: 'Milli sporcuları böyle şeylerle yıldıramazlar' Kerem Onan: 'Milli sporcuları böyle şeylerle yıldıramazlar'
Kars Lojistik Merkezi'nde sona doğru Kars Lojistik Merkezi'nde sona doğru
Kızılay'dan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım Kızılay'dan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım
Gençlerbirliği'ndan Antalyaspor'a yarım düzine gol Gençlerbirliği'ndan Antalyaspor'a yarım düzine gol
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiklerimize asker selamı Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiklerimize asker selamı
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı
ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silah mühimmatları ele geçirildi ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silah mühimmatları ele geçirildi
Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ekim 2019 Cumartesi 18:36:07 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:58:37

Başkan Erdoğan: Türk milleti tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de toplu açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; " Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır. Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı yemeğinde konuştu.

Başkan Erdoğan:" Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez. Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizde dünyada istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar bu işin o kadar kolay olmadığını kabul etmelidir. Bu ülkede hala Türkiye'nin Suriye'de, Balkanlar'da ne işi var diyebilenler çıkıyor, etraflarına bakınsalar anlayacaklar. Milletimiz kafalarına vura vura bu gerçekleri gösterecek." ifadelerinde bulundu.

"BU MİLLETİ KİMSE YENEMEZ"

Kayseri'den aldığımız ilhamla Türkiye'yi dünyanın en önde gelen devletlerinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez.

Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Çarpık sistem çatırdıyor. Bu büyük dönüşümün her alanda, her yerde sancıları yaşanıyor. Kimi ülkeler, toplumlar hala teslimiyet içerisinde hareket ediyor. Sadece istiklal değil, onur mücadelesini vermekte zorlanan pek çok toplumun varlığına şahit oluyoruz.

"TÜRK MİLLETİ TÜM DÜNYAYI KARŞISINA ALABİLECEĞİNİ BİR KEZ DAHA İSPATLAMIŞTIR"

Davamızın haklılığına, buna özellikle inandığımız ve buna inandığımız için de bu gelişmeler hiçbir zaman bizi durdurabilecek bir gücün olmadığını da herkese gösterdik. Türkiye'yi diledikleri gibi oynayabilecekleri bir devlet sananlar inanıyorum ki son gelişmelerle bir kez daha derslerini almışlardır. Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.

Bizim hiç kimseyle kavga etmek hele hele fiziki müdahalede bulunmak gibi bir gayemiz yoktur. Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır. İnşallah son dönemdeki gelişmeler bu bakımdan bir dönüm noktası olacaktır.

Ülkemizin son 17 yılına damga vuran parti olarak geleceğimizin aydınlığı için var gücümüzle mücadele ediyoruz. AK Parti'nin gönlü 82 milyonun tamamını içine alıyor. Ülkesine hizmet etmek isteyen herkese partimizin kapısı açık.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ